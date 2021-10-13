Курйозний гол Шуранова

Німецька збірна впевнено розгромила Угорщину на виїзді з рахунком 5:1. Німці виграли всі 4 матчі та очолюють турнірну таблицю у групі B.

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На 54 хвилині вперше за збірну Німеччини U-21 відзначився Ерік Шуранов. Колишній українець забив курйозний гол у ворота суперника.

Захисник господарів Домінік Чонтош намагався вибити м'яч, після чого той влучив у Шуранова. М'яч за дивакуватою траєкторією залетів за комірець голкіперу. Відео голу доступне за цим посиланням. Шуранов вирішив виступати за Німеччину