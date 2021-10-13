Курйозний гол Шуранова
Німецька збірна впевнено розгромила Угорщину на виїзді з рахунком 5:1. Німці виграли всі 4 матчі та очолюють турнірну таблицю у групі B.
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На 54 хвилині вперше за збірну Німеччини U-21 відзначився Ерік Шуранов. Колишній українець забив курйозний гол у ворота суперника.
- 19-річний Шуранов проживає у Німеччині. З 2010 року Ерік перебуває у клубі Нюрнберг. У сезоні-2021/2022 Шуранов відіграв 9 матчів у Бундеслізі 2 та забив 2 голи.
- На рахунку колишнього українця 5 матчів за збірні України U-17 та U-18. Футболіст забив 5 голів. Гравець отримував виклик у молодіжну збірну України, але не дебютував.
- 2 вересня 2021 року Шуранов вперше зіграв за збірну Німеччини U-21. На його рахунку вже 3 матчі та один гол.
- Шуранов все ще може виступати за Україну. Та якщо Ерік дебютує за дорослу команду збірної Німеччини в офіційній грі, то не зможе виступати за Україну.