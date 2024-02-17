"Он может боксировать до 44 лет": известный тренер назвал секрет спортивного долголетия Усика

Джеймс Али Башир считает, что Александр Усик вполне может продолжать на топ-уровне после 40 лет. Сейчас украинскому чемпиону всего 37.

Известный тренер Джеймс Али Башир, который ранее работал с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком, поделился мнением о будущем ского экспидопичного.

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Экс-тренер Усика назвал возраст, до которого украинец может боксировать

"Усик – спартанец. Усик может боксировать до 44 лет. Он такой парень. Его жизнь чистая, он не ест сладкого, он не алкоголик, он не бегает за другими женщинами. Он женат и посвящает себя браку. Поэтому такой парень, как Усик, протянет долгое время.

Нельзя смотреть на физический возраст Александра Усика и думать, что ты можешь быть лучше него из-за своего возраста. Ему 37, но он не бьется на 37. Он бьется будто ему 32-33. Потому что он посвящает себя тренировкам", – сказал Башир.

17 февраля в Саудовской Аравии Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в хевивейте против британца Тайсона Фьюри, который владеет титулом WBC. В предыдущем поединке украинец 27 августа 2023 года нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.