Відомий тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював із чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком, поділився думкою про майбутнє ского експідопічного.

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Екстренер Усика назвав вік, до якого українець може боксувати

"Усик – спартанець. Усик може боксувати до 44 років. Він такий хлопець. Його життя чисте, він не їсть солодкого, він не алкоголік, він не бігає за іншими жінками. Він одружений і присвячує себе шлюбу. Тож такий хлопець, як Усик, протягне довгий час.

Не можна дивитися на фізичний вік Олександра Усика та думати, що ти можеш бути кращим за нього через свій вік. Йому 37, але він не б'ється на 37. Він б'ється ніби йому 32-33. Тому що він присвячує себе тренуванням", – сказав Башир.

Важливо. 17 лютого в Саудівській Аравії Олександр Усик проведе бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі, який володіє титулом WBC. У попередньому поєдинку українець 27 серпня 2023 року нокаутував британця Даніеля Дюбуа.