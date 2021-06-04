Кобин отметил, что после матча 15-го тура прошлого сезона УПЛ с Александрией изменил свое отношение к звездному форварду.

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На 80-й минуте матча с Александрией мы проигрывали со счетом 0:3, я начал делать замены и дал возможность сыграть ребятам, которые играли мало. Вышли молодые ребята. И я хотел выпустить Артема, чтобы он вышел среди молодых ребят и помог им своим опытом. И мне не понравилась его реакция, он сказал: "Васильевич, для чего я буду выходить? Матч же уже проигран". Мне это не понравилось, я противник того, чтобы игроки так поступали,

– сказал Кобин.

"Мы поговорили, и моя позиция заключалась в том, чтобы его не было в команде, чтобы он покинул состав. Если человек отказывается выйти на замену, значит, он не поможет нам и в следующих матчах", – заявил он.

В итоге, руководство клуба уговорило Кобина оставить Милевского в составе Миная. Но он стал смотреть на Артема немного по-другому.