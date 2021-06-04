Кобін відзначив, що після матчу 15-го туру минулого сезону УПЛ з Олександрією змінив своє ставлення до зіркового форварда.

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На 80-й хвилині матчу з Олександрією ми програвали з рахунком 0:3, я почав робити заміни і дав можливість зіграти хлопцям, що грав мало. Вийшли досить молоді хлопці. І я хотів випустити Артема, щоб він вийшов серед молодих хлопців і допоміг їм своїм досвідом. І мені не сподобалася його реакція, він сказав: "Васильович, для чого я буду виходити? Матч же вже програно". Мені це не сподобалося, я противник того, щоб гравці так поступали,

– сказав Кобін.

"Ми поговорили, і моя позиція полягала в тому, щоб його не було в команді, щоб він покинув склад. Якщо людина відмовляється вийти на заміну, значить, він не допоможе нам і в наступних матчах", – заявив він.

У підсумку, керівництво клубу вмовило Кобіна залишити Мілевського у складі Минаю. Але він став дивитися на Артема трохи по-іншому.