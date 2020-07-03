Дочь обладательницы Большого шлема Серены Уильямс идет по стопам мамы. Американская теннисистка взяла на тренировку свою двухлетнюю дочь Алексис Олимпию Оганян и дала даже в руки ракетку.

38-летняя теннисистка выложила трогательный пост в Instagram. На фото и видео видно, как они вместе с дочерью в одинаковом стиле одежды потренировались на корте.

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Трогательные фото и ролик не оставили никого равнодушным. Многие болельщики теннисистки написали комплименты в сторону Серены и юной будущей первой ракетки мира.

Предоставьте этому подпись,

– коротко подписала Уильямс.

В сентябре дочери Серены исполнится три года.

Достижения легенды тенниса Серены Уильямс