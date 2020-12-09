Бывшая гражданская жена украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери совершила неожиданный поступок.

Звезда телесериалов удалила со своей страницы в Instagram все фотографии с украинцем и их дочерью Кайей-Евдокией. Причины этого пока неясны, пишет Xsport.

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Сейчас на странице 31-летней Панеттьери – всего 18 публикаций. Ранее она часто делилась фотографиями с Владимиром и дочерью – несмотря на разрыв отношений.

Что известно о романе Кличко и Панеттьери

Владимир Кличко и Хейден Панеттьери строили отношения с 2009 года, не спеша идти к алтарю. Пара была помолвлена, но к алтарю так и не пошла.

В 2014 году родилась их общая дочь Кайя-Евдокия, а уже в 2018-м Гейден и Владимир решили разойтись. Актриса поселилась в Лос-Анджелесе, где закрутила роман с Брайаном Гикерсоном. Из-за садистских отношений Хейден не хотела знакомить избранника с дочерью и больше не планировала поездки в Украину. Общается она с Кайей только благодаря видеочатам.