Шампань отметил украинского голкипера. Он добавил, что Лунин уделял много времени подготовке.

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Шампань: Он часами тренировался

"Время, проведенное в Овьедо, было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.

Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.

Он очень укомплектованный вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", – сказал Шампань.

К слову. В сезоне-2019/2020 Лунин провел 20 матчей за Овьедо, выступая за команду на правах аренды из Реала.

В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за Реал во всех турнирах, пропустил 7 голов.