Шампань отметил украинского голкипера. Он добавил, что Лунин уделял много времени подготовке.
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Шампань: Он часами тренировался
"Время, проведенное в Овьедо, было ему нужно, чтобы взрослеть в Испании.
Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.
Он очень укомплектованный вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", – сказал Шампань.
В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за Реал во всех турнирах, пропустил 7 голов.