Шампань відзначив українського голкіпера. Він додав, що Лунін приділяв багато часу підготовці.

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Шампань: Він годинами тренувався

"Час, проведений в Ов’єдо, був йому потрібен, щоб дорослішати в Іспанії.

Андрій завжди був дуже шанобливим і великим професіоналом. Він годинами тренувався. Він був дуже методичним, з рутинними звичками. Він приділяв багато часу підготовці, і сьогодні він отримав нагороду.

Він дуже укомплектований воротар. З грою у повітрі, дуже безпечний, спритний, сильний. І з особливим талантом до пенальті", – сказав Шампань.

До слова. У сезоні-2019/2020 Лунін провів 20 матчів за Овʼєдо, виступаючи за команду на правах оренди з Реала.

У поточному сезоні Лунін провів 11 матчів за Реал у всіх турнірах, пропустив 7 голів.