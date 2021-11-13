Экс-игроку Шахтера "зарядили" мячом в лицо: сделал это партнер по сборной – видео эпизода

Сборная Бразилии минимально обыграла Колумбию в отборе чемпионата мира-2022. Произошел в матче курьезный эпизод с участием бывшего игрока Шахтера Фреда.

Мог быть футбольный нокаут

Бразилия одержала домашнюю победу над Колумбией (1:0). Эта победа гарантировала бразильцам, которые уже имеют в своем активе 34 очка, путевку на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

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Не обошлось в матче и без забавного эпизода. Сильно досталось бывшему полузащитнику Шахтера Фреду. Бразилец получил мячом в лицо, а зарядил этот выстрел игрок Реала и его партнер по сборной Каземиро. Но сделал это случайно.

Он выбивал мяч, чтобы соперник не перехватил, и с близкого расстояния попал в голову Фреду. Футболист "Королевского клуба" едва не отправил в нокаут игрока своей же сборной.

Карьера Фреда

Сейчас Фред выступает за Манчестер Юнайтед.

В сезоне-2021/2022 провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

В период 2013 – 2018 играл за донецкий Шахтер, перейдя из бразильского "Интернасьонала", за который сейчас выступает другой игрок "горняков" Тайсон.

В запасе Бразилии еще один матч. В последнем туре сборная сыграет на выезде против Аргентины (17 ноября).

Видео эпизода с участием Фреда