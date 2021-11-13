Міг бути футбольний нокаут

Бразилія здобула домашню перемогу над Колумбією (1:0). Ця звитяга гарантувала бразильцям, які мають вже у своєму активі 34 очки, путівку на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

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Не обійшлось у матчі і без кумедного епізоду. Добряче дісталось колишньому півзахиснику Шахтаря Фреду. Бразилець отримав м'ячем в обличчя, а зарядив цей постріл гравець Реала та його партнер по збірній Каземіро. Але зробив це випадково.

Він вибивав м'яч, щоб суперник не перехопив, та з близької відстані поцілив у голову Фреду. Футболіст "Королівського клубу" ледь не відправив у нокаут гравця своєї ж збірної.

Кар'єра Фреда

Зараз Фред виступає за Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2021/2022 провів 12 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол.

У період 2013 – 2018 грав за донецький Шахтар, перейшовши з бразильського Інтернасьонала, за який зараз виступає інший гравець "гірників" Тайсон.

У запасі Бразилії ще один матч. В останньому турі збірна зіграє на виїзді проти Аргентини (17 листопада).

Відео епізоду за участі Фреда