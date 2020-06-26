Футболисты "Манчестер Сити" Александр Зинченко и Фернандиньо были оценены низкими баллами после матча от экспертов. Украинец не запомнился на поле своими действиями. а бразилец подвел команду, заработав удаление.

В рамках 31 тура АПЛ "Челси" встречался с "Манчестер Сити", пишет 24 канал.

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Оценка экспертов

Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных, но на 59-й минуте вышел на футбольное поле вместо Менди.

Украинский игрок гостей матча Зинченко получил от британского аналитического портала WhoScored оценку 5.93.

Почти такая же оценка у бівшего игрока "Шахтера" Фернандиньо, который подвел свою команду. Бразилец был удален с поля на 77-й минуте и заработал пенальти в свои ворота. Причиной этого всего стала игра рукой у своих ворот.

За 37 сыгранных минут украинец сделал 34 ТТД с браком 12 процентов. Если брать в среднем, то у Менди такой же показатель, только брак на пять процентов выше.

Зинченко отдал 26 передач, 24 из которых нашли адресата (точность 92%).

На счету украинца только один навес, но он оказался точным. В борьбе Александр выиграл два единоборства из четырех. Также в свой актив Зинченко добавил один успешный отбор.



Оценки экспертов / WhoScored

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