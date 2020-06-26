Футболісти "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та Фернандінью були оцінені низькими балами після матчу від експертів. Українець не запам'ятався на полі своїми діями. А бразилець підвів команду заробивши вилучення.

У рамках 31 туру АПЛ "Челсі" зустрічався із "Манчестер Сіті", пише 24 канал.

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Оцінка експертів

Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних, але на 59-й хвилині вийшов на футбольне поле замість Менді.

Український гравець гостей матчу Зінченко отримав від британського аналітичного порталу WhoScored оцінку 5.93.

Майже така ж оцінка у ексгравця "Шахтаря" Фернандінью, який підвів свою команду. Бразилець був вилучений із поля на 77-й хвилині та заробив пенальті на свої ворота. Причиною цього всього стала гра рукою біля власних воріт.

За 37 зіграних хвилин українець зробив 34 ТТД з браком 12 відсотків. Якщо брати в середньому, то у Менді такий же показник, тільки брак на п'ять відсотків вищий.

Зінченко віддав 26 передач, 24 з яких знайшли адресата (точність 92%).

На рахунку українця тільки один навіс, але він виявився точним. У боротьбі Олександр виграв два єдиноборства з чотирьох. Також в свій актив Зінченко додав один успішний відбір.



Оцінки експертів / WhoScored

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