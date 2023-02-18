Черноморец планирует подписать воспитанника Тоттенхэма: англичанин уже приехал в Одессу

22-летний Родель Ричардс может усилить нападение команды Романа Григорчука. Форвард является игроком Ворсклы, но за полтавчан так и не заиграл.

Украинские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона УПЛ. Одесский Черноморец, как и большинство других наших команд, проходило собрание в Турции, но уже вернулся домой.

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Тренер Роман Григорчук продолжает искать варианты для усиления команды зимой. Как стало известно СМИ, на просмотре в Черноморце находится питомец Тоттенхэма.

Речь о нападающем Роделе Ричардсе. 22-летний футболист прибыл на тренировочную базу одесситов и готовится поучаствовать в нескольких спаррингах. Именно после этого тренерский штаб определит дальнейшую судьбу игрока.

Ричардс родился в Лондоне и учился в академии Тоттенхэма до 2021 года. В составе "шпор" игрок выступал только во второй Премьер-лиге на уровне команд U-23, забив шесть мячей в 27 играх.

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Также на его счету 5 голов в шести матчах АПЛ U-18. В прошлом году Родель перешел в болгарский Хебар, но не сыграл за команду ни матча. Летом 2022-го нападающий подписал трехлетний контракт с Ворсклой, однако за полтавчан отыграл всего 7 минут.