Экс-игрок Шахтера показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена": фото
Бывший футболист Шахтера Виталий Виценец посетил оккупированный Донецк, где сфотографировался на фоне "Донбасс Арены".
Фото Виценец показал в инстаграме. Снимок стадиона вызвал грустные эмоции у подписчиков 30-летнего экс-полузащитника.
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"Раньше вращался шар и вращалась жизни "Арены". "Хочу на футбольный матч именно туда и никуда больше, на свой любимый "Шахтер", – написали пользователи в комментариях.
Последний матч
2 мая 2014 года был сыгран последний матч на "Донбасс Арене". Шахтер дома обыграл тогда еще Ильичевец 3:1. Гол забил Дуглас Коста на 82-й минуте.
Шахтер же на этом стадионе сыграл 102 матча, в которых одержал 80 побед (еще 14 ничьих и 8 поражений). При этом 20 матчей подряд Шахтер здесь только выиграл. За пять лет, что команда выступала на "Донбасс Арене", "горняки" забили 238 голов, пропустив лишь 50.
Война на Донбассе
- С начала войны на Донбассе и оккупации Донецка, стадион начали использовать как склад для гуманитарного штаба Рината Ахметова. При этом во время обстрелов Донецка, пострадал и сам стадион. Некоторые из снарядов попали в стеклянное покрытие "Арены".
- В 2017 году оккупационные войска захватили и сам стадион. До этого работники Шахтера поддерживали его в порядке, ухаживая как за зданием, так и газоном. А уже после этого парк вокруг стадиона стал заброшенным.
- Шесть лет там не происходят футбольные матчи. Зато сам стадион постоянно входит в список лучших стадионов в мире.
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