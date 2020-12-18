Бывший футболист Шахтера Виталий Виценец посетил оккупированный Донецк, где сфотографировался на фоне "Донбасс Арены".

Фото Виценец показал в инстаграме. Снимок стадиона вызвал грустные эмоции у подписчиков 30-летнего экс-полузащитника.

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"Раньше вращался шар и вращалась жизни "Арены". "Хочу на футбольный матч именно туда и никуда больше, на свой любимый "Шахтер", – написали пользователи в комментариях.

Последний матч

2 мая 2014 года был сыгран последний матч на "Донбасс Арене". Шахтер дома обыграл тогда еще Ильичевец 3:1. Гол забил Дуглас Коста на 82-й минуте.

Шахтер же на этом стадионе сыграл 102 матча, в которых одержал 80 побед (еще 14 ничьих и 8 поражений). При этом 20 матчей подряд Шахтер здесь только выиграл. За пять лет, что команда выступала на "Донбасс Арене", "горняки" забили 238 голов, пропустив лишь 50.

Война на Донбассе