Ексгравець Шахтаря показав, як зараз виглядає "Донбас Арена": фото
Колишній футболіст Шахтаря Віталій Віценець відвідав окупований Донецьк, де сфотографувався на тлі "Донбас Арени".
Фото Віценець показав у інстаграмі. Знімок стадіону викликав сумні емоції у підписників 30-річного екс-півзахисника.
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"Раніше оберталася куля і оберталося життя "Арени". "Хочу на футбольний матч саме туди і нікуди більше, на свій улюблений "Шахтар", – написали користувачі в коментарях.
Останній матч
2 травня 2014 року було зіграно останній матч на "Донбас Арені". Шахтар вдома обіграв тоді ще Іллічівець 3:1. Останній гол забив Дуглас Коста на 82-й хвилині.
Шахтар же на цьому стадіоні зіграв 102 матчі, в яких здобув 80 перемог (ще 14 нічиїх та 8 поразок). При цьому 20 матчів поспіль Шахтар тут лише виграв. За п'ять років, що команда виступала на "Донбас Арені", "гірники" забили 238 голів, пропустивши лише 50.
Війна на Донбасі
- З початку війни на Донбасі та окупації Донецька, стадіон почали використовувати як склад для гуманітарного штабу Ріната Ахметова. При цьому під час обстрілів Донецька, постраждав і сам стадіон. Деякі зі снарядів потрапили в скляне покриття "Арени".
- У 2017 році окупаційні війська захопили і сам стадіон. До цього працівники Шахтаря підтримували його в порядку, доглядаючи як за спорудою, так і газоном. А вже після цього парк навколо стадіону став покинутим.
- Шість років там не відбуваються футбольні матчі. Натомість сам стадіон постійно входить переліку найкращих стадіонів у світу.
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