Колишній футболіст Шахтаря Віталій Віценець відвідав окупований Донецьк, де сфотографувався на тлі "Донбас Арени".

Фото Віценець показав у інстаграмі. Знімок стадіону викликав сумні емоції у підписників 30-річного екс-півзахисника.

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"Раніше оберталася куля і оберталося життя "Арени". "Хочу на футбольний матч саме туди і нікуди більше, на свій улюблений "Шахтар", – написали користувачі в коментарях.

Останній матч

2 травня 2014 року було зіграно останній матч на "Донбас Арені". Шахтар вдома обіграв тоді ще Іллічівець 3:1. Останній гол забив Дуглас Коста на 82-й хвилині.

Шахтар же на цьому стадіоні зіграв 102 матчі, в яких здобув 80 перемог (ще 14 нічиїх та 8 поразок). При цьому 20 матчів поспіль Шахтар тут лише виграв. За п'ять років, що команда виступала на "Донбас Арені", "гірники" забили 238 голів, пропустивши лише 50.

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