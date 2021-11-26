К футболисту АЕКу имеют предметный интерес сразу два представителя российского чемпионата. Украинец мог оказаться в России еще летом, тогда им интересовались Ахмат и Уфа, но сторонам не удалось согласовать сумму отступных.
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Кто такой Олег Данченко
- В 2019 году защитник перешел из Шахтера в Рубин за 1 миллион евро. Такой трансфер подвергся немалой критике со стороны украинских болельщиков. Хотя и игра Олега не сильно отличалась на фоне других его конкурентов по позиции.
- Ранее Данченко провел 73 матча в РПЛ, отметившись в них тремя голами и 12 результативными передачами. В России защитник также защищал цвета Анжи, Рубина, Уфы и Енисея.
- В нынешнем сезоне украинец не сыграл за АЕК ни одного матча, лишь однажды попав в заявку команды на официальный матч.
- Контракт Данченко с греческим клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.