К футболисту АЕКу имеют предметный интерес сразу два представителя российского чемпионата. Украинец мог оказаться в России еще летом, тогда им интересовались Ахмат и Уфа, но сторонам не удалось согласовать сумму отступных.

К слову Манчестер Юнайтед возглавит тренер по чемпионату России

Кто такой Олег Данченко