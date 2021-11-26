До футболіста АЕКу мають предметний інтерес одразу два представники російського чемпіонату. Українець міг опинитись у Росії ще влітку, тоді ним цікавилися Ахмат та Уфа, але сторонам не вдалося погодити суму відступних.

До слова Манчестер Юнайтед очолить тренер з чемпіонату Росії

Хто такий Олег Данченко