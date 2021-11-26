До футболіста АЕКу мають предметний інтерес одразу два представники російського чемпіонату. Українець міг опинитись у Росії ще влітку, тоді ним цікавилися Ахмат та Уфа, але сторонам не вдалося погодити суму відступних.
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Хто такий Олег Данченко
- У 2019 році оборонець перейшов із Шахтаря у Рубін за 1 мільйон євро. Такий трансфер піддався чималій критиці зі сторони українських вболівальників. Хоча й гра Олега не сильно вирізнялась на фоні інших його конкурентів за позицією.
- Раніше Данченко провів 73 матчі в РПЛ, відзначившись у них трьома голами та 12 результативними передачами. У Росії захисник також захищав кольори Анжи, Рубіна, Уфи та Єнісея.
- Нинішнього сезону українець не зіграв за АЕК жодного матчу, лише одного разу потрапивши до заявки команди на офіційний матч.
- Контракт Данченка з грецьким клубом діє до літа 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 27-річного футболіста в 1,2 мільйони євро.