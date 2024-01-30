Экс-игрок НХЛ шокировал откровенным признанием о сексуальном насилии: он сдался полиции

Бывший форвард команды НХЛ Оттава Сенаторз Алекс Форментон сдался полиции. Это произошло для предъявления обвинений по делу о сексуальном насилии.

В июне 2018 года в городе Лондон (Онтарио) произошел расследуемый канадской полицией инцидент. Женщина, имя которой осталось неизвестным в 2022 году, сообщила, что стала жертвой сексуального насилия от восьми игроков молодежной сборной Канады, которые праздновали победу на чемпионате мира-2018 в отеле.

Смотрите такжеВозвращались с соревнований: юные российские хоккеисты попали в смертельное ДТП.

Что известно о деле

Эта женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми игроков, требуя 3.55 миллиона долларов компенсации. Иск вызвал скандал и парламентские слушания по поводу работы федерации. Расследование, которое закрыли в 2019 году, без обвинений возобновили.

В начале 2024 года полиция Лондона обратилась к пяти игрокам молодежной сборной Канады с предложением сдаться для предъявления официальных обвинений в связи с предполагаемым групповым сексуальным насилием.

Единственным кто это сделал стал Алекс Форментон игрок Амбри-Пиотта, выступающий в швейцарском клубе с 2022 года. Его адвокат Дэниел Браун заявил, что Форментон будет решительно защищать свою невиновность. Другие четыре игрока, которые покинули свои клубы также возможно сдаются полиции для предъявления обвинений.

На молодежном чемпионате мира 2018 года Форментон отметился четырьмя очками в семи матчах: два гола и два ассиста. Одну из шайб форвард забросил в финале против Швеции (3:1).