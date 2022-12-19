УПЛ есть чем гордиться: бывший игрок Металлиста стал чемпионом мира 2022

Национальная сборная Аргентины в третий раз в своей истории выиграла Кубок мира. Среди триумфаторов Мундиаля 2022 был и бывший игрок чемпионата Украины Папу Гомес.

Футболисты сборной Аргентины одержали заслуженную победу в финале ЧМ-2022. В решающем матче "Альбиселесте" победили Францию в серии послематчевых пенальти.

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Экс-игрок Металлиста стал чемпионом мира

В числе победителей чемпионата мира оказался бывший футболист харьковского Металлиста Алехандро Гомес.

34-летний вингер Севильи на ЧМ-2022 сыграл всего один матч. В поединке 1/8 финала против Австралии (2:1) аргентинец сыграл 50 минут. Из-за полученной травмы Гомес не смог помочь своим партнерам по сборной в следующих поединках.

Как играл Гомес в Металлисте

Напомним, Алехандро Гомес защищал цвета харьковского Металлиста в сезоне 2013/14. Из-за агрессии России против Украины он покинул харьковчан после чемпионата.

Кстати, за переход аргентинца тогдашние хозяева Металлиста заплатили 7 миллионов евро.

В 2014 году Гомес стал игроком Аталанты. За трансфер вингера итальянцы заплатили 4,47 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.

В составе Металлиста Гомес сыграл 24 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Папу Гомес довольно поздно дебютировал в составе Альбиселесте. Свой первый матч за сборную Аргентины он провел в возрасте 29 лет. Это был товарищеский поединок против Сингапура (6:0), сыгранный в 2017 году. Всего он сыграл за Аргентину 17 матчей, в которых забил 3 гола.