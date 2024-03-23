Променял футбол на криминал: экс-игрок Ливерпуля получил 13 лет заключения за сбыт наркотиков

Джейми Кэссиди отправится в тюрьму на длительный срок. Бывший футболист занимался контрабандой огромного количества наркотиков.

Королевский суд Манчестера приговорил к 13 годам и 3 месяцам заключения воспитанника Ливерпуля, который играл за юношескую сборную Англии Джейми Кэссиди. Он входил в преступную группу, которой руководил его старший брат Джонатан.

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Подробности преступления

Экс-футболиста признали причастным к сбыту 356 килограммов кокаина, которые были ввезены в Великобританию весной 2020 года. Сумма продажи запрещенных веществ составляла около 26 миллионов фунтов стерлингов.

Наркотики поставлялись из Бразилии, Эквадора, Колумбии и Боливии. Груз проходил через Амстердам, откуда уже прибывал в Ливерпуль, где им занимался Джейми Кэссиди.

Отмечается, что бывший игрок использовал доверенных курьеров для распространения наркотиков в Англии и Шотландии. Согласно заявлению прокурора Ричард Райта, он играл ключевую оперативную роль.

После сбыта товара преступная группа отмывала деньги через компанию по развитию недвижимости. Свои приговоры получили и другие участники схемы – Кэссиди-старший и Насар Ахмед проведут в тюрьме по 21 году и 9 месяцев.

Что известно о Джейми Кэссиди

В юном возрасте считался достаточно перспективным футболистом

Был воспитанником Ливерпуля, где в академии "красных" играл в одной команде с легендарными Майклом Оуэном и Джейми Каррагером

Победитель молодежного Кубка Англии

Был лучшим бомбардиром сборной Англии U-16

Тренировался с основным составом Ливерпуля, но так и не дебютировал за "красных" из-за череды травм

Пытался реанимировать карьеру в клубах низших дивизионов, но так и не смог проявить себя и вскоре закончил карьеру

Сейчас ему 46 лет.