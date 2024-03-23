Проміняв футбол на кримінал: ексгравець Ліверпуля отримав 13 років ув'язнення за збут наркотиків

Джеймі Кессіді відправиться до в'язниці на тривалий термін. Колишній футболіст займався контрабандою величезної кількості наркотиків.

Королівський суд Манчестера засудив до 13 років та 3 місяців ув'язнення вихованця Ліверпуля, який грав за юнацьку збірну Англії Джеймі Кессіді. Він входив до злочинної групи, якою керував його старший брат Джонатан.

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Подробиці злочину

Ексфутболіста визнали причетним до збуту 356 кілограмів кокаїну, які були ввезені до Великої Британії навесні 2020 року. Сума продажу заборонених речовин складала близько 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наркотики поставлялися з Бразилії, Еквадору, Колумбії та Болівії. Вантаж проходив через Амстердам, звідки вже прибував до Ліверпуля, де ним займався Джеймі Кессіді.

Зазначається, що колишній гравець використовував довірених кур'єрів для розповсюдження наркотиків в Англії та Шотландії. Згідно з заявою прокурора Річард Райта, він відігравав ключову оперативну роль.

Після збуту товару злочинна група відмивала гроші через компанію з розвитку нерухомості. Свої вироки отримали й інші учасники схеми – Кессіді-старший та Насар Ахмед проведуть у в'язниці по 21 року та 9 місяців.

Що відомо про Джеймі Кессіді

В юному віці вважався досить перспективним футболістом

Був вихованцем Ліверпуля, де в академії "червоних" грав в одній команді з легендарними Майклом Оуеном і Джеймі Каррагером

Переможець молодіжного Кубка Англії

Був найкращим бомбардиром збірної Англії U-16

Тренувався з основним складом Ліверпуля, але так і не дебютував за "червоних" через низку травм

Намагався реанімувати кар'єру в клубах нижчих дивізіонів, але так і не зміг проявити себе й незабаром закінчив кар'єру

Наразі йому 46 років.