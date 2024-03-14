С конца февраля 32-летний вингер находился в ОАЭ под домашним арестом. Его задержали местные власти за то, что игрок московского клуба покинул место ДТП.

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Продолжение карьеры под вопросом

Но дела футболиста резко ухудшились 13 марта. Квинси Промеса перевели под стражу после запроса прокуратуры Нидерландов на экстрадицию скандального игрока.

Дело в том, что на родине по правонарушениям вингера Спартака есть два приговора суда Амстердама. Его признали причастным к контрабанде кокаина общим весом 1370 килограммов и виновным в нанесении ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке.

Суммарно футболист за эти преступления должен провести за решеткой 7.5 лет. У Промеса еще остается возможность обжаловать потенциальное решение об экстрадиции.

Отметим, что бывший футболист сборной Нидерландов долгое время сознательно скрывался в России, чтобы не оказаться в тюрьме. Он играл за Спартак с 2014 по 2018 год, а когда его впервые осудили, то снова вернулся в Москву, где его не могли достать нидерландские правоохранители.

Что известно о карьере Квинси Промеса