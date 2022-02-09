Экс-игрок Карпат завершил карьеру: СМИ сватали его во Львов, но он остался в Металлисте 1925
9 февраля 2022 , 20:38Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Олег Голодюк решил завершить карьеру профессионального футболиста. Полузащитник остается в харьковском Металлисте 1925.
Не ушел из футбола
Последним клубом Голодюка был харьковский Металлист 1925. После завершения контракта и футбольной карьеры Олег останется в Харькове и займет должность в структуре клуба.
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Недавно футболиста активно сватали во львовские Карпаты. Отрезок карьеры в зелено-белой футболке был одним из самых ярких в карьере Голодюка. Но все осталось лишь на уровне слухов.
В своем последнем сезоне отыграл за харьковчан 14 матчей, в которых отметился одним голом.
Что известно о карьере Голодюка
- До 2016 года выступал за львовские Карпаты. С командой выступал в исторической для клуба Лиге Европы.
- В этом году не снял зелено-белую футболку, но сменил клуб. В статусе свободного агента перешел в Ворсклу, но впоследствии снова вернулся во Львов.
- Имеет опыт выступлений в Венгрии. Также играл за Минай.