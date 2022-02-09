Не ушел из футбола

Последним клубом Голодюка был харьковский Металлист 1925. После завершения контракта и футбольной карьеры Олег останется в Харькове и займет должность в структуре клуба.

Интересно Роналду показал худшую личную статистику за последние 11 лет: он не забивал в 2022 году

Недавно футболиста активно сватали во львовские Карпаты. Отрезок карьеры в зелено-белой футболке был одним из самых ярких в карьере Голодюка. Но все осталось лишь на уровне слухов.

В своем последнем сезоне отыграл за харьковчан 14 матчей, в которых отметился одним голом.

Что известно о карьере Голодюка