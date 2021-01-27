Бывший защитник Тим Халл может снова вернуться в УПЛ. Заря положила глаз на футболиста.

Источник: Zaryalg.com

Луганский клуб уже даже сделал предложение по 23-летнему защитнику. С 25 января Тим Халл находится в статусе свободного агента. Последней командой люксембуржца была польская Висла. Подарок для Олимпика: Шахаб сам предложил свои услуги Заре.

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Интересно, что защитник провел в клубе всего 11 дней, хотя предварительно подписал контракт на 2,5 года. По обоюдному согласию стороны прекратили сотрудничество. Причиной такого неожиданного решения стал конфликт с наставником. Петер Хибалла жаловался на физическую форму бывшего футболиста Карпат.

У Халла есть еще несколько предложений от других клубов. Однако, кто именно претендует на игрока пока неизвестно.

Зарю уже покинули голкипер Зауре Махарадзе и Михаил Перович. Зато в команду после аренды вернулся защитник Владислав Емец. Клуб также подписал предварительный контракт с забивным нападающим Шахабом Захеди.

Карьера Тима Халла в УПЛ: коротко

Летом 2019 года защитник подписал контракт с львовскими Карпатами. Контракт футболиста был рассчитан на 2 года.

В футболке "львов" провел 19 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще один раз ассистировал партнерам по команде.