В среду, 11 ноября, сборная Хорватии в безумной перестрелке расписала боевую ничью против Турции. Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида, инфицированный коронавирусом, сыграл за хорватов.

Хорватский защитник Домагой Вида вывел команду на поле с капитанской повязкой. Но на вторую часть игры игрок уже не вышел. Первая 45-минутка завершилась со счетом 2:1 в пользу Турции. В перерыве экс-динамовцу сообщили неприятную новость – у него обнаружили положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в официальном документе сборной Хорватии.

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У сборной Хорватии проблемы

В понедельник перед игрой все игроки сдавали тесты на коронавирус, которые все показали отрицательные результаты. Утром в среду был проведен еще один этап сдачи мазков, который должен был определить, смогут ли все готовиться к матчу против Швеции в Лиге наций.

Федерация получила результаты тестов только сегодня после полуночи по местному времени, из которых стало ясно, что Вида заболел COVID-19. Первая информация об инфицировании лидера сборной Хорватии была получена в штабе команды в конце первого тайма.

После перерыва Вида был сразу заменен и отправлен на самоизоляцию, которую он проведет в Стамбуле.

Добавим, что команды еще трижды отличились во встрече и установили окончательный счет – 3:3.