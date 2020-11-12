У середу, 11 листопада, збірна Хорватії у шаленій перестрілці розписала бойову нічию проти Туреччини. Колишній захисник "Динамо" Домагой Віда інфікований коронавірус зіграв за хорватів.

Хорватський захисник Домагой Віда вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Але на другу частину гри гравець вже не вийшов. Перша 45-хвилинка завершилась із рахунком 2:1 на користь Туреччини. У перерві ексдинамівцю сповістили неприємну звістку – у нього виявили позитивний тест на коронавірус. Про це йдеться в офіційному документі збірної Хорватії.

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У збірної Хорватії проблеми

У понеділок перед грою всі гравці здавали тести на коронавірус, які всі показали негативні результати. Вранці в середу було проведено ще один етап здачі мазків, який мав визначити, чи зможуть всі готуватись до матчу проти Швеції у Лізі націй.

Федерація отримала результати тестів лише сьогодні після півночі за місцевим часом, з яких стало зрозуміло, що Віда захворів на COVID-19. Перша інформація про інфікування лідера збірної Хорватії була отримана у штаб команди наприкінці першого тайму.

По перерві Віда був одразу замінений та відправлений на самоізоляцію, яку він проведе у Стамбулі.

Додамо, що команди ще тричі відзначились у зустрічі та встановили остаточний рахунок – 3:3.