Бразилец Клебер является одним из самых известных легионеров в истории Динамо. Экснападающий уже завершил карьеру, но попал в скандал.

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Клебер влип

Бывший футболист Динамо подозревается в нападении на сотрудников АЗС Avenida Faria Lima в Сан-Паулу. Посетители отмечают, что Клебер явно был не в настроении по прибытии.

Отмечается, что форвард толкал людей, а один из работников ударил по лицу. Потерпевшие обратились в полицию, но Клебер скрылся с места преступления до ее прибытия.

История игрока

По камерам наблюдения удалось установить номер авто, но оказалось, что он арендован и не принадлежит Клеберу. Напомним, что в начале года Клебер уже судился из-за неуплаты алиментов.

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Отметим, что форвард выступал за Динамо с 2004 по 2008 годы, забив 30 голов в 45 матчах. В Киеве бразилец дважды стал чемпионом Украины и трижды завоевал Кубок.