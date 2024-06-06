"Должен забыть о прическах и татуировках": легенда Челси жестко прошелся по Мудрику

Михаил Мудрик провел уже полтора сезона в лондонском Челси. Он чередует успешные выступления с посредственными, из-за чего получает немало критики в свой адрес.

В течение долгого времени ходили слухи, что он даже может покинуть "синих". Однако сейчас в Челси сменился главный тренер, который не хочет отпускать украинца на Олимпиаду и рассчитывает полноценно провести с ним предсезонную подготовку.

К теме Челси может не отпустить Мудрика на Олимпиаду: украинец прокомментировал громкую информацию

Совет Мудрику от Микела

Своими мыслями относительно игры Михаила Мудрика поделился бывший полузащитник Челси Джон Оби Микел. Он отметил талант украинского вингера, однако разнес его за лайфстайл, который, по мнению нигерийца, вредит прогрессу футболиста.

Ему стоит подстричься, перестать делать татуировки, надо привести в порядок свою голову, и, если он это сделает, то станет очень хорошим игроком. У него есть скорость, мощь, он прекрасно владеет мячом. Но ему надо вести себя должным образом. Он должен забыть о прическах, татуировки, нет – играй в й#####й футбол и выигрывай для нас матчи,

– сказал Микел.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел 41 матч за Челси во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его действующий контракт с "синими" рассчитан до 30 июня 2031 года.

Краткие сведения о Джоне Оби Микеле