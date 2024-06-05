Вскоре сборная Украины U-23 впервые в истории выступит на Олимпийских играх. Однако, из-за проведения главных спортивных соревнований четырехлетия в июле-августе, у многих клубов возникает дилемма относительно того, отпускать ли игроков в национальные команды.

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Мудрик не владеет информацией о поездке на Олимпиаду

Одним из таких клубов стал английский Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик. Руководство "пенсионеров" якобы не хочет терять украинца, а также аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса во время летнего этапа подготовки к новому сезону Английской Премьер-лиги.

Мудрик прокомментировал инсайд британских СМИ о том, что Челси не отпустит его на Олимпиаду-2024. По словам Михаила, он пока не может опровергнуть или подтвердить эту информацию, поскольку не владеет ею.

Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил,

– сказал Михаил Мудрик.

23-летний Мудрик в прошлом сезоне провел за Челси 41 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Также в активе Михаила суммарно 19 матчей и два гола за национальную сборную Украины.

На Олимпиаде-2024 сборная Украины U-23 сыграет в группе В с командами Марокко, Аргентины и Ирака. Футбольный турнир на Играх в Париже состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.