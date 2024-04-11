"Главный человек на поле": звездный экс-игрок Челси дал совет Мудрику относительно выступлений за "синих"

Старт карьеры в Англии для Михаила Мудрика стал не таким ярким, как хотел он сам и надеялись в Челси. Украинский вингер пока не смог завоевать стабильное место в стартовом составе и чередует успешные матчи с довольно посредственными.

Несмотря на это, в сборной Украины у Мудрика дела идут достаточно хорошо. Он показывает за "сине-желтых" свою лучшую игру и является одним из лидеров команды Реброва.

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Малуда верит в большое будущее Мудрика в Челси

Бывший игрок Челси Флоран Малуда оценил перспективы 23-летнего украинца в лондонском клубе. Он заявил, что Михаил Мудрик прогрессирует и провел аналогию с матчами украинского футболиста за сборную:

Мудрик определенно имеет потенциал стать великим игроком Челси в будущем. Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он главный человек на поле, главный герой. Я думаю, что в Челси он борется с тем фактом, что он не главный человек на поле, но он имеет правильный настрой. Он продемонстрировал стойкость в этом сезоне, потому что он определенно становится лучшим. У него есть талант, навыки и способность стать важным игроком Челси.

Французский экс-футболист считает, что Михаилу надо научиться играть с повышенным давлением, который есть в АПЛ, и тогда его выступления улучшатся и будут на уровне с перформансами в составе сборной Украины:

"Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда как игрок ты должен пожертвовать собственными талантами и больше поддерживать других. Я думаю, что он мог бы иметь гораздо большее влияние на команду, если бы был немного расслабленным.

Когда вы наблюдаете за его игрой, вы не можете не чувствовать, что этот игрок находится под давлением, поэтому я думаю, что ему нужно найти способ справиться с этим психологическим давлением, и это поможет ему играть за Челси на том же уровне, на котором он выступает за сборную Украины", – сказал Малуда.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел из Шахтера в Челси в январе 2023 года. Его трансфер стал рекордным в истории украинского футбола.

Что известно о Флоране Малуде

Бывший игрок сборной Франции

Имя в футболе себе сделал выступлениями за Лион и Челси, с которыми завоевал 14 трофеев

За "синих" провел 229 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 41 ассист

Закончил карьеру в 2018 году.

. В сезоне-2023/2024 украинский вингер провел 33 матча в составе "синих", в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.