Попри це, у збірній України в Мудрика справи йдуть досить добре. Він показує за "синьо-жовтих" свою найкращу гру та є одним з лідерів команди Реброва.

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Малуда вірить у велике майбутнє Мудрика в Челсі

Колишній гравець Челсі Флоран Малуда оцінив перспективи 23-річного українця в лондонському клубі. Він заявив, що Михайло Мудрик прогресує та провів аналогію з матчами українського футболіста за збірну:

Мудрик безперечно має потенціал стати великим гравцем Челсі в майбутньому. Кожен раз, коли він грає за збірну України, він головна людина на полі, головний герой. Я думаю, що в Челсі він бореться з тим фактом, що він не головна людина на полі, але він має правильний настрій. Він продемонстрував стійкість цього сезону, тому що він безумовно стає кращим. У нього є талант, навички та здатність стати важливим гравцем Челсі.

Французький ексфутболіст вважає, що Михайлу треба навчитися грати з підвищеним тиском, який є в АПЛ, і тоді його виступи покращаться й будуть на рівні з перформансами у складі збірної України:

"Щоб знайти правильний баланс у команді, інколи як гравець ти маєш пожертвувати власними талантами та більше підтримувати інших. Я думаю, що він міг би мати набагато більший вплив на команду, якби був трохи розслабленішим.

Коли ви спостерігаєте за його грою, ви не можете не відчувати, що цей гравець перебуває під тиском, тому я думаю, що йому потрібно знайти спосіб впоратися з цим психологічним тиском, і це допоможе йому грати за Челсі на тому ж рівні, на якому він виступає за збірну України", – сказав Малуда.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов з Шахтаря в Челсі в січні 2023 року. Його трансфер став рекордним в історії українського футболу.

Довідка. У сезоні-2023/2024 український вінгер провів 33 матчі у складі "синіх", в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Що відомо про Флорана Малуда