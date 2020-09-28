Украинский футболист "Динамо-Брест" Евгений Хачериди сравнил митинги в Беларуси с периодом, когда в Украине был Майдан.

Об этом Хачериди рассказал в новом выпуске ютуб-канала "ЧестнОК".

К слову Массовые протесты в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео

В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что происходит в стране, там люди разберутся. Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси немного спокойнее. Здесь тоже в Минске... Я новости смотрю. Но в Украине жесть была,

– сказал Хачериди.