Хачериди сравнил протесты в Беларуси с украинским Майданом
Украинский футболист "Динамо-Брест" Евгений Хачериди сравнил митинги в Беларуси с периодом, когда в Украине был Майдан.
Об этом Хачериди рассказал в новом выпуске ютуб-канала "ЧестнОК".
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В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что происходит в стране, там люди разберутся. Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси немного спокойнее. Здесь тоже в Минске... Я новости смотрю. Но в Украине жесть была,
– сказал Хачериди.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых якобы победил Александр Лукашенко.
- Впрочем, экзитполы и независимые эксперты сообщили о совсем других результатах: согласно им, президентом Беларуси стала главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская.
- Возмущенные избиратели начали выходить на мирные демонстрации. Силовики устроили жестокий разгон протестов.
- С начала протестов 5 человек погибли, сотни были ранены, а еще тысячи – задержаны.
- С 11 августа в стране начался всенародный страйк. Работники предприятий устроили саботаж работы, требуя честных выборов.
- 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, которую, вопреки национальному законодательству, не показывали по телевидению.
- Вечерние акции в день инаугурации особенно жестоко разгоняли силовики: много задержанных и травмированных.
- Участники протеста 27 сентября провели так называемую "народную инаугурацию" Светланы Тихановской в знак протеста. Сама же оппозиционный политик выразила поддержку протестующим в 50-й день протестов и заявила, что демонстранты вышли на улицы остановить режим.
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