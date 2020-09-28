Український футболіст "Динамо-Брест" Євген Хачеріді порівняв мітинги в Білорусі з періодом, коли в Україні був Майдан.

Про це Хачеріді розповів у новому випуску ютуб-каналу "ЧестнОК".

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У політику я не лізу, не хочу навіть обговорювати. Мені головне у футбол грати, а те, що відбувається в країні, там люди розберуться. Я був на Майдані – там жах творився. У Білорусі трохи спокійніше. Тут теж в Мінську... Я новини дивлюся. Але в Україні жесть була,

– сказав Хачеріді.

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