Хачеріді порівняв протести в Білорусі з українським Майданом
Український футболіст "Динамо-Брест" Євген Хачеріді порівняв мітинги в Білорусі з періодом, коли в Україні був Майдан.
Про це Хачеріді розповів у новому випуску ютуб-каналу "ЧестнОК".
До слова Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
У політику я не лізу, не хочу навіть обговорювати. Мені головне у футбол грати, а те, що відбувається в країні, там люди розберуться. Я був на Майдані – там жах творився. У Білорусі трохи спокійніше. Тут теж в Мінську... Я новини дивлюся. Але в Україні жесть була,
– сказав Хачеріді.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Втім, екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати: згідно з ними, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці почали виходити на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені, а ще тисячі – затримані.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.
- Вечірні акції у день інавгурації особливо жорстоко розганяли силовики: багато затриманих та травмованих.
- Учасники протесту 27 вересня провели так звану "народу інавгурацію" Світлани Тихановської на знак протесту. Сама ж опозиційна політикиня висловила підтримку протестувальникам у 50-й день протестів та заявила, що демонстранти вийшли на вулиці зупинити режим.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter