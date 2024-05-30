"Отлетел к батарее": экс-футболист сборной Украины рассказал о попадании ракеты в свой дом

После начала полномасштабного вторжения российские военные систематически обстреливают украинские населенные пункты. Одним из городов, который пострадал больше всего, безусловно, является героический Херсон.

Во время одного из очередных террористических актов пострадал экс-игрок сборной Украины Юрий Мартынов. Он находился в собственном доме, когда туда прилетела вражеская ракета.

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Подробности прилета

Бывший футболист рассказал подробности того инцидента, который произошел 17 мая 2023 года. К счастью, разрушениям подвергся только дом, а Юрий чудом остался почти невредимым.

Во время прилета я был в доме. Прошло буквально 3 секунды, как поднялся с дивана. Хотел пойти на кухню. Только повернул в коридор и... попал под ударную волну. Отлетел к батарее. Нам с женой откровенно повезло – почти весь свой боевой заряд ракета выпустила еще до того, как попала в дом. Но все равно вреда наделала много. У соседа машина стояла в гараже, так у нее руль вырвало,

– сказал Юрий Мартынов.

58-летний экс-футболист отметил, что удар все же не прошел бесследно для здоровья, однако эти последствия могли быть гораздо хуже.

"У меня была небольшая контузия от ударной волны – два-три дня после этого вообще ничего делать не мог. Не было сил. Рвал. Друзья пришли помочь разобрать завалы, так я не мог даже наклониться. Через несколько недель только понял, что произошло", – рассказал Мартынов.

Что известно о Юрии Мартынове