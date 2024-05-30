Під час одного з чергових терористичних актів постраждав ексгравець збірної України Юрій Мартинов. Він перебував у власному помешканні, коли туди прилетіла ворожа ракета.
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Подробиці прильоту
Колишній футболіст розповів подробиці того інциденту, який стався 17 травня 2023 року. На щастя, руйнувань зазнав тільки будинок, а Юрій дивом залишився майже неушкодженим.
Під час прильоту я був у хаті. Минуло буквально 3 секунди, як підвівся з дивану. Хотів піти на кухню. Тільки повернув в коридор і… потрапив під ударну хвилю. Відлетів до батареї. Нам з дружиною відверто пощастило – майже весь свій бойовий заряд ракета випустила ще до того, як потрапила в будинок. Але все одно шкоди наробила багато. У сусіда машина стояла в гаражі, так у неї кермо вирвало,
– сказав Юрій Мартинов.
58-річний ексфутболіст зазначив, що удар все ж таки не пройшов безслідно для здоров'я, проте ці наслідки могли бути набагато гіршими.
"У мене була невеличка контузія від ударної хвилі – два-три дні після цього взагалі нічого робити не міг. Не було сил. Блював. Друзі прийшли допомогти розібрати завали, так я не міг навіть нахилитися. За кілька тижнів тільки зрозумів, що сталося", – розповів Мартинов.
Що відомо про Юрія Мартинова
- Народився в Херсоні 5 червня 1965 року.
- Вихованець херсонського футболу, де й дебютував у складі місцевого Кристала.
- Також виступав за Нафтовик (Охтирка), Варта (Познань, Польща), Меліоратор (Каховка), Сіріус (Жовті Води), Зірка (Кропивницький) та СК Миколаїв.
- У складі збірної України провів один поєдинок – 25 березня 1995 року у кваліфікаційному раунді на Євро-1996 року зіграв проти збірної Хорватії.
- Закінчив кар'єру у 2000 році, після чого працював тренером.