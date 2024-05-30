Во время одного из очередных террористических актов пострадал экс-игрок сборной Украины Юрий Мартынов. Он находился в собственном доме, когда туда прилетела вражеская ракета.
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Подробности прилета
Бывший футболист рассказал подробности того инцидента, который произошел 17 мая 2023 года. К счастью, разрушениям подвергся только дом, а Юрий чудом остался почти невредимым.
Во время прилета я был в доме. Прошло буквально 3 секунды, как поднялся с дивана. Хотел пойти на кухню. Только повернул в коридор и... попал под ударную волну. Отлетел к батарее. Нам с женой откровенно повезло – почти весь свой боевой заряд ракета выпустила еще до того, как попала в дом. Но все равно вреда наделала много. У соседа машина стояла в гараже, так у нее руль вырвало,
– сказал Юрий Мартынов.
58-летний экс-футболист отметил, что удар все же не прошел бесследно для здоровья, однако эти последствия могли быть гораздо хуже.
"У меня была небольшая контузия от ударной волны – два-три дня после этого вообще ничего делать не мог. Не было сил. Рвал. Друзья пришли помочь разобрать завалы, так я не мог даже наклониться. Через несколько недель только понял, что произошло", – рассказал Мартынов.
Что известно о Юрии Мартынове
- Родился в Херсоне 5 июня 1965 года.
- Воспитанник херсонского футбола, где и дебютировал в составе местного Кристалла.
- Также выступал за Нефтяник (Ахтырка), Варта (Познань, Польша), Мелиоратор (Каховка), Сириус (Желтые Воды), Зирка (Кропивницкий) и СК Николаев.
- В составе сборной Украины провел один поединок – 25 марта 1995 года в квалификационном раунде на Евро-1996 года сыграл против сборной Хорватии.
- Закончил карьеру в 2000 году, после чего работал тренером.