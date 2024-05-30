Во время одного из очередных террористических актов пострадал экс-игрок сборной Украины Юрий Мартынов. Он находился в собственном доме, когда туда прилетела вражеская ракета.

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Подробности прилета

Бывший футболист рассказал подробности того инцидента, который произошел 17 мая 2023 года. К счастью, разрушениям подвергся только дом, а Юрий чудом остался почти невредимым.

Во время прилета я был в доме. Прошло буквально 3 секунды, как поднялся с дивана. Хотел пойти на кухню. Только повернул в коридор и... попал под ударную волну. Отлетел к батарее. Нам с женой откровенно повезло – почти весь свой боевой заряд ракета выпустила еще до того, как попала в дом. Но все равно вреда наделала много. У соседа машина стояла в гараже, так у нее руль вырвало,

– сказал Юрий Мартынов.

58-летний экс-футболист отметил, что удар все же не прошел бесследно для здоровья, однако эти последствия могли быть гораздо хуже.

"У меня была небольшая контузия от ударной волны – два-три дня после этого вообще ничего делать не мог. Не было сил. Рвал. Друзья пришли помочь разобрать завалы, так я не мог даже наклониться. Через несколько недель только понял, что произошло", – рассказал Мартынов.

Что известно о Юрии Мартынове