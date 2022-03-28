Экс-футболист Кривбасса Колесник погиб от российских пуль во время защиты Авдеевки

Спортивный мир потерял еще одного бывшего украинского футболиста. От вражеских пуль погиб экс-игрок Кривбасса Владимир Колесник.

Потеря в футбольной семье

Владимиру Колеснику было всего 52 года. Воспитанник криворожского футбола положил свою жизнь ради мира в Украине.

Читайте также В боях за Киев погиб известный ультрас Днепра Денис Котенко

О гибели бывшего футболиста сообщил футбольный клуб Кривбасс, за который раньше выступал игрок.

Колесник защищал родную страну от врага и получил серьезные ранения под Авдеевкой в ​​Донецкой области. От полученных ран умер в больнице имени Мечникова в Днепре.

Врачам не удалось спасти жизнь бывшего игрока.

Владимир Колесник присоединялся к главной команде Кривбасса. Получал вызов от Олега Тарана на сборы.

Поиграл на любительском уровне, а уже в старшем возрасте выступал за ветеранскую команду Кривбасса.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Владимира и всем украинцам, погибшим от рук вражеских войск.