Втрата у футбольній сім'ї

Володимиру Колеснику було лише 52 роки. Вихованець криворізького футболу поклав своє житття заради миру в Україні.

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Про загибель колишнього футболіста повідомив футбольний клуб Кривбас, за який раніше виступав гравець.

Колесник захищав рідну країну від ворога та отримав серйозні поранення під Авдіївкою, що у Донецькій області. Від отриманих ран помер у лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Лікарям не вдалось врятувати житя колишнього гравця.

Володимир Колесник доєднувався до головного команди Кривбасу. Отримував виклик від Олега Тарана на збори.

Пограв на аматорському рівні, а вже у старшому віці виступав за ветеранську команду Кривбасу.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Володимира, і всім українцям, що загинули від рук ворожих військ.