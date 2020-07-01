Атакующий полузащитник "Палмейраса" Дуду вляпался в очень неприятную историю. В сети появилось видео драки Дуду с его бывшей женой Маллу Оханою.

На видео, которое опубликовал аккаунт Futebol_FX в Twitter, можно увидеть, что агрессивно себя вела жена игрока, прежде чем они забрались в автомобиль, где уже невозможно увидеть то, что происходило внутри него.

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Tivemos acesso EXCLUSIVO ao vídeo em que Mallu Ohana agride o craque Dudu, do Palmeiras. Assista. pic.twitter.com/kZbqLhX0Uz — FUTEBOL FX (@Futebol_FX) June 30, 2020

Девушка, которая 11 лет была в браке с футболистом, называет это видеомонтажом, поскольку, утверждает она, драка происходила в машине.

Карьера Дуду: что известно

Бразилец может перебраться в чемпионат Катара. Конкретный клуб, который может приютить хавбека, не сообщается, а сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Напомним, Дуду перешел из "Динамо" в "Палмейрас" в 2015 году. Он признавался лучшим игроком чемпионата Бразилии (2018). В начале прошлого года игрок продлил контракт с клубом до 2023 года.