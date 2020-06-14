Бывшая чемпионка UFC Миша Тэйт второй раз стала матерью. У Тейт и бойца ММА Джонни Нуньеса родился мальчик Дакстон Уайлдер Нуньес.

Интересно, что Миша Тэйт рожала второго ребенка дома. Об этом девушка сообщила в Instagram.

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"Сегодня я снова стала мамой! Это невероятный опыт. Мы хотели рожать в госпитале, но у сыночка были другие планы. Дакстон Уайлдер Нуньес родился 14 июня в 8:20 утра в нашем доме. Мы рады, что наш сын стал членом семьи. Все было идеально и я сейчас на седьмом небе от счастья", – написала спортсменка.

Что известно о Мише Тейт

Мише Тейт – 33 года. Она стала чемпионкой UFC в 2016 году, когда победила удушающим приемом Холли Холм. Однако уже в следующем поединке уступила Аманде Нуньес. 12 ноября 2016 года Тейт проиграла Ракель Пеннингтон и завершила карьеру. Всего в ММА выиграла 18 боев при 7 поражениях.

Тейт и Нуньес уже воспитывают дочь Амайю, которая родилась в июне 2018-го. Тогда роды у Миши были сверхтяжелыми и продолжались почти трое суток – 67 часов. Тогда спортсменка также собиралась рожать дома, но после 60 часов мучений, ее госпитализировали.