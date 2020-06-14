Колишня чемпіонка UFC Міша Тейт вдруге стала матір'ю. У Тейт і бійця ММА Джонні Нуньєса народився хлопчик Дакстон Вайлдер Нуньєс.

Цікаво, що Міша Тейт народжувала другу дитину вдома. Про це дівчина повідомила в Instagram.

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"Сьогодні я знову стала мамою! Це неймовірний досвід. Ми хотіли народжувати в госпіталі, але у синочка були інші плани. Дакстон Вайлдер Нуньєс народився 14 червня о 8:20 ранку в нашому будинку. Ми раді, що наш син став членом сім'ї. Все було ідеально і я зараз на сьомому небі від щастя", – написала спортсменка.

Що відомо про Мішу Тейт

Міші Тейт – 33 роки. Вона стала чемпіонкою UFC в 2016 році, коли перемогла задушливим прийомом Холлі Холм. Однак уже в наступному поєдинку поступилася Аманді Нуньєс. 12 листопада 2016 року Тейт програла Ракель Пеннінгтон і завершила кар'єру. Всього в ММА виграла 18 боїв при 7 поразках.

Тейт і Нуньєс вже виховують доньку Амайю, яка народилася в червні 2018-го. Тоді пологи у Міши були надважкими і тривали майже три доби – 67 годин. Тоді спортсменка також збиралася народжувати вдома, але після 60 годин мук, її госпіталізували.