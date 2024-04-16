"Уже находится в Зале славы": экс-чемпион оценил важность победы для Усика в бою за абсолют

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится "бой века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Победитель этой битвы войдет в историю мирового бокса.

Он станет первым абсолютным чемпионом мира хевивейта в эпоху четырех поясов. На кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

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Выдающийся бой в карьере Усика

Своими ожиданиями он предстоящего боя поделился бывший чемпион мира в средней весовой категории Деррен Баркер. Он считает, что для Александра Усика победа в этом поединке даст статус одного из величайших спортсменов в истории бокса.

Он абсолютный чемпион в тяжелом весе, он может стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Знаете, это было бы невероятно. Он определенно уже находится в Зале славы бокса, в любом случае это так. Но мы говорим о том, что он может стать одним из самых выдающихся боксеров. Этот поединок даст все. Это история,

– сказал Баркер.

. В случае победы Александр Усик станет первым европейцем, который становился абсолютным чемпионом мира в двух разных весовых категориях.

Напомним, что ранее прогноз на бой Усик – Фьюри дал известный тренер Шейн Макгиган. Он считает, что поединок продлится все 12 раундов и будет очень близок по очкам.