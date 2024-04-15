В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Шейн Макгиган о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился известный тренер Шейн Макгиган. По его словам, бой должен пройти всю запланированную дистанцию в 12 раундов.

"Учитывая недавнюю форму - Усик. Но габариты, сила, как он может его истощить... Его еще никто не истощал. Дерек Чисора был самым близким человеком, который мог физически навязать себя, и он сделал это рано, а потом Усик приспособился.

Поэтому не знаю, думаю, что это будет победа по очкам, думаю, что бой будет очень близок по очкам. Но я пока не назову победителя. Думаю, что он может пресечь это", – сказал Макгиган.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.