Функционально приложения ничем не уступают сайту, а кое в чем даже превосходят. В частности, позволяют играть даже если Интернет-соединение не самое лучшее и экономить заряд, что особенно актуально во время блекаутов или путешествий.

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За это в приложениях отвечают три полезные фичи:

Загрузка любимых игр

Вместе с недавним обновлением, пользователи приложений FAVBET получили возможность загружать свои любимые игры, чтобы экономить трафик и играть даже когда не ловит 4G.

Раздел "Загруженные игры" находится на вкладке "Игры" на главном экране приложений. Сейчас для загрузки доступны все игры с игротеки провайдера Chilli Games, а в будущем в разделе появятся и другие разработчики.

Легкий режим

Доступный в разделе "Настройки" главного меню, этот режим позволяет пользователям добиться максимальной экономии трафика. Когда "Легкий режим" активирован, приложение не загружает рекламные изображения и обложки игр, а также реже обновляет любую вторичную информацию. В целом же приложение продолжает работать и выглядеть так же, как и раньше.

Темная тема

Оптимальный вариант для игры в темное время суток, чтобы не перенапрягать глаза, или при необходимости экономить батарею гаджета. Темную тему, заменяющую фон приложения с белого на черный и серый, можно активировать в разделе "Настройки" главного меню. По умолчанию тема приложения автоматически подстраивается под настройки устройства пользователя.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК “ФАВБЕТ”" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и ведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК “ФАВБЕТ”" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.