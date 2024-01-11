Функціонально застосунки нічим не поступаються сайту, а в дечому навіть переважають. Зокрема — дозволяють грати навіть якщо Інтернет-з’єднання ненайкраще та економити заряд, що особливо актуально під час блекаутів або подорожей.

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За це у застосунках відповідають три корисні фічі:

Завантаження улюблених ігор

Разом із нещодавнім оновленням, користувачі застосунків FAVBET отримали можливість завантажувати свої улюблені ігри, щоб економити трафік і грати навіть коли не ловить 4G.

Розділ "Завантажені ігри" знаходиться на вкладці "Ігри" головного екрану застосунків. Зараз для завантаження доступні всі ігри з ігротеки провайдера Chilli Games, а в майбутньому в розділі з’являться й інші розробники.

Легкий режим

Доступний у розділі "Налаштування" головного меню, цей режим дозволяє користувачам досягти максимальної економії трафіку. Коли "Легкий режим" активовано, застосунок не завантажує рекламні зображення та обкладинки ігор, а також рідше оновлює будь-яку вторинну інформацію. В цілому ж застосунок продовжуватиме працювати та виглядати так само, як і раніше.

Темна тема

Оптимальний варіант для гри в темний час доби, щоб не перенапружувати очі, або з при необхідності економити батарею гаджета. Темну тему, що замінює тло застосунку з білого на чорний та сірий, можна активувати у розділі "Налаштування" головного меню. За замовчуванням тема застосунку автоматично підлаштовується під системні налаштування пристрою користувача.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.