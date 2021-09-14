Комплимент сопернику
Уже 25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Украинский боксер обратился к сопернику из Великобритании, назвав его суперзвездой.
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В ролике видно, как британец Тони Белью называет Усика суперзвездой. Украинец с завоеванными поясами в руках отказался от такого звания.
Эй, Энтони! Передаю тебе привет. Ты очень хороший боксер. Ты – суперзвезда,
– сказал украинец.
Видео от Усика
Бой состоится на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. Этот бой называют поединком года. Боксеры очень долго не могли ударить по рукам.
Однако есть один неприятный минус в сделке для украинца. Если Усик проиграет Джошуа, то не сможет рассчитывать на реванш. Если же британец уступит Александру, то у Энтони будет шанс на второй бой против боксера из Украины.
- Пресс-конференция боксеров состоится 23 сентября. В активе Энтони 25 поединков на профессиональном ринге. В 24 боях Джошуа праздновал победу (в 22-х был нокаут) и потерпел лишь одно поражение в поединке с Энди Руисом-младшим.
- Александр выиграл все свои 18 поединков (13 нокаутом). Усик провел 16 боев в первом тяжелом весе и только 2 встречи в тяжелом дивизионе.