Комплімент супернику
Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Український боксер звернувся до суперника з Великої Британії, назвавши його суперзіркою.
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На ролику видно, як британець Тоні Белью називає Усика суперзіркою. Українець із завойованими поясами у руках відмовився від такого звання.
Гей, Ентоні! Передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти – суперзірка,
– сказав українець.
Відео від Усика
Бій відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Цей бій називають поєдинком року. Боксери дуже довго не могли вдарити по руках.
Однак є один неприємний мінус в угоді для українця. Якщо Усик програє Джошуа, то не зможе розраховувати на реванш. Якщо ж британець поступиться Олександру, то у Ентоні буде шанс на другий бій проти боксера з України.
- Пресконференція боксерів відбудеться 23 вересня. У доробку Ентоні 25 поєдинків на професійному ринзі. У 24 боях Джошуа святкував перемогу (у 22-х був нокаут) та зазнав лише однієї поразки в поєдинку з Енді Руїсом-молодшим.
- Олександр виграв усі свої 18 поєдинків (13 нокаутом). Усик провів 16 боїв у першій важкій вазі та тільки 2 зустрічі у важкому дивізіоні.