Комплімент супернику

Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Український боксер звернувся до суперника з Великої Британії, назвавши його суперзіркою.

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На ролику видно, як британець Тоні Белью називає Усика суперзіркою. Українець із завойованими поясами у руках відмовився від такого звання.

Гей, Ентоні! Передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти – суперзірка,

– сказав українець.

Відео від Усика

Бій відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Цей бій називають поєдинком року. Боксери дуже довго не могли вдарити по руках.

Однак є один неприємний мінус в угоді для українця. Якщо Усик програє Джошуа, то не зможе розраховувати на реванш. Якщо ж британець поступиться Олександру, то у Ентоні буде шанс на другий бій проти боксера з України.