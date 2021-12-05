Малиновский с наивысшей оценкой

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский открыл счет в матче. Он провел на поле 73 минуты, а также успел заработать желтую карточку, на 17-й минуте украинского футболиста наказали за грубую игру.

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Авторитетный портал высоко оценил игру украинского футболиста.

WhoScored оценил действия Малиновского в 8,2 балла, тем самым признав его лучшим игроком встречи.



Наполи – Аталанта: оценки игроков / Скриншот из WhoScored