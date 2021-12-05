Малиновский с наивысшей оценкой

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский открыл счет в матче. Он провел на поле 73 минуты, а также успел заработать желтую карточку, на 17-й минуте украинского футболиста наказали за грубую игру.

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Авторитетный портал высоко оценил игру украинского футболиста.

WhoScored оценил действия Малиновского в 8,2 балла, тем самым признав его лучшим игроком встречи.


Наполи – Аталанта: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

  • Для Малиновского матч против Наполи стал 19-м в сезоне. 4 раза он выходил в матчах Лиги чемпионов и 15 в Серии А.
  • Руслан в четвертый раз отличился в сезоне 2021/22. 3 предыдущих мяча он забил Интеру, Удинезе и Специи. Также кроме голов на счету украинца 1 ассист против Сассуоло.
  • 28 летний футболист стал игроком Аталанты летом 2019-го.